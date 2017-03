Burladingen Neue Mitglieder und Kassen-Plus

Der Vorsitzende August Hönes sprach von einem erfolgreichen Jahr, sei es die Stempelstation beim Flugplatz anlässlich der "Tour de Burladingen", die Jahresabschlussfeier oder der regelmäßige Flugbetrieb. Das alles sei von großem kameradschaftlichen Miteinander geformt. Auch die Betreuung des Modellflugplatzes inklusive des Rasenmähens ging problemlos vonstatten. Sehr erfreulich sei zudem, dass man drei neue Mitglieder, zwei aus Pfullingen und eines aus Stetten, begrüßen konnte.

Kassierer Holger Genkinger konnte ein sattes Plus in der Kasse verkünden. Damit habe man sich ein Polster für unvorhergesehene Ausgaben geschaffen. Nach der Entlastung des Vorstands teilte der Vorsitzende mit, dass man wieder an der "Tour de Burladingen" teilnehme, Ende Juni ein Grillfest plane und die Jahresabschlussfeier durchführen werde. F

ür einen Jahresausflug wurden die Vorschläge Bremgarten bei Freiburg, Oberschleißheim und Dübendorf bei Zürich genannt.