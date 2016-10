Burladingen Nach 33 Jahren kein Nautle-Theater mehr

Zu wenig Schauspieler

Die Gründe dafür sind vielseitig. Aus beruflichen, schulischen und krankheitsbedingten Gründen fielen viele der Stammspieler aus. Es mangelte also an Schauspielern. Deshalb wurde recht schnell beschlossen, in diesem Jahr auf das Theater zu verzichten. Zunftmeister Josef Entreß hofft aber, dass es im kommenden Jahr wieder weitergeht. Gerne werden auch Neulinge aufgenommen, Interessenten sollen sich einfach bei der Zunft melden.

Die erste Aufführung des Theaters fand am 20. November 1982 im Pfarrsaal in Burladingen statt und hieß "Der Liebhaber im Reisekorb". Ab 1986 wurde im Nikolausheim in Hausen gespielt und seit 1997 im Pfarrsaal in Gauselfingen. Es wurden runde 330 Akte mit 200 verschiedenen Rollen gespielt, rund 14 000 Butterbrezeln verkauft, und über 20 000 Besucher besuchten die Vorstellungen.