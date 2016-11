Burladingen Mit einem glücklichen Händchen

Viele auswärtige Besucher schlenderten über den Weihnachtsmarkt und lobten die Melchinger Vereine für das besondere Flair, das in die Halle gezaubert wurde. Einen Wermutstropfen gab es aber dennoch für die Organisatoren. Nicht ganz so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren kamen in die Melchinger Festhalle. Ob es wohl am Wetter lag? Es gab aber auch Besucher, die es genossen, dass sie nicht im Gedränge an den Ständen vorbei geschoben wurden und in Ruhe ihre Geschenke einzukaufen konnten.