Burladingen Lange Wartelisten in Pflegeheimen

Gegründet wurde der Verein 1991 mit dem klaren Ziel, ein Pflegeheim in Burladingen zu installieren. Schon acht Jahre später, 1999, kamen dann das erste Pflegeheim St. Georg mit mittlerweile 40 Pflegeplätzen und im Oktober 2012 das Pflegeheim der Benevit (Haus Fehlatal), in dem es weitere 56 Plätze gibt, nach Burladingen. Beide Häuser haben aber inzwischen, so die Pflegedienstleiterinnen Dina Kljuco und Margot Buck, eine lange Warteliste.

Der Förderverein Seniorenzentrum arbeitet mit beiden Heimen und auch mit der Sozialstation eng zusammen. Ziel ist es nunmehr, Senioren mit speziellen Aktionen oder Zuschüssen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Dazu gehören Ausflüge und die Kinoveranstaltung in den Burladinger Alb-Lichtspielen. Auch die Auftritte der Musical AG der Schule in den Pflegeheimen hat der Förderverein organisiert.

Der Musikunterricht für die Senioren ist "der Renner"