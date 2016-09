Burladingen Ihre Freundschaft hält seit 100 Jahren

Burladingen-Melchingen. Begonnen hat die Geschichte der langen Freundschaft in Frankreich, im elsässischen Grenzdorf Homburg. Dort hatte das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 1914 sein Hauptquartier in einem Schloss aufgeschlagen. Der damals schon 40-jährige Landwirt Friedrich Mayer aus Melchingen war eingezogen worden und verbrachte dort seinen Dienst als Wachsoldat. An einem seiner freien Tage lernte er die kinderreiche Familie Schmidlin kennen und half freiwillig auf deren Bauernhof mit. Dass aus dieser zufälligen Begegnung eine hundertjährige Freundschaft entstehen würde, konnte damals niemand erahnen.

Nach Ende des Ersten Weltkrieges kehrte Friedrich Mayer nach Melchingen zurück. Den Kontakt ins Elsass ließ er jedoch nicht abreißen. Regelmäßig wurden Briefe hin- und hergeschickt. Da beide Familien in der Landwirtschaft tätig waren und weder Melchingen noch Homburg einen Bahnhof hatten, war es gar nicht so einfach, sich zu besuchen. Die elsässischen Schmidlins aber , vermutlich waren es Sebastian und Alois, fassten sich ein Herz und machten sich auf den langen Weg nach Melchingen.

Von da an fanden die gegenseitigen Besuche regelmäßig statt. Emma, die Tochter von Friedrich Mayer, verbrachte sogar drei Monate bei den Schmidlins im Elsass.