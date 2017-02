Burladingen Große Töne in der kleinen Ortschaft

Burladingen-Killer. Nach 50 Jahren musikalischer Leitung verließ Alfred Schäfer den Männerchor "Harmonie" Killer. Zunächst war unklar, wer den Chor – der gleichzeitig der älteste Verein in der Ortschaft ist – musikalisch weiterführen würde. Doch seit Anfang Februar ist nun ein Nachfolger gefunden. Oliver Simmendinger sorgt dafür, dass weiterhin dienstags abends Gesang im Rathaussaal von Killer erklingt.

Und nicht nur als Chorleiter hat Simmendinger seine Liebe zur Musik bisher unter Beweis gestellt: Er studierte Pädagogik und Musik – mit den Schwerpunkten Orgel, Klavier und Dirigat – an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, leitete unter anderem den Singkreis Starzeln, die HechSingers und den Sängerbund Hechingen. Zudem arbeitet er für den Sängerbezirk Albstadt als Bezirkschorleiter und ist Organist in Bisingen.

Nachwuchs gesucht