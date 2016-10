Burladingen Geltungswahn trifft auf Geld

Und schließlich Carlo Benz als Spürnase des Magazins, der bei seinem Verlag für die Kujau-Kladden die Millionen locker macht und die ehemalige Göhring-Jacht Carin II sein Eigen nennt – nicht nur damit hat er sich übernommen. Er tritt zwar in Anzug und Krawatte, aber ab dem Gürtel nur mehr entblößt in Unterhosen und Sockenhaltern auf, jammernd, dass sein Ruf dahin, die Karriere beendet ist.

Vielsagend auch die Gerichtsszenen in denen Gerd Plankenhorn als Richter, rohrstockbewehrt und in Kniebundhosen, wie ein Oberlehrer aus der Nazizeit daherkommt.

Zu der Ausstattung und den beredten Kostümen kommen die Videoproduktionen, mit denen Henning gekonnt spielt, die immer wieder für Verfremdungseffekte sorgen und dem Stück Tempo geben. Und schließlich Bernhard Hurm in der Rolles des Fälschers Konrad Kujau. Hurm ist man so sehr im Habitus des wackeren Schwaben gewöhnt, dass es einem schwer fällt, ihm den trickreichen, verschlagenen Taschenspieler abzunehmen. Zu oft kommt dieser Kujau als ahnungsloser Hanswurst daher, tölpelhaft und fast als liebenswerter Schelm, dem es immer wieder gelingt, die Sympathien zurückzugewinnen.

Das alles endet in einem fulminanten Danse Macabre. Der dem Tod geweihte Kujau sitzt in Gefängniskleidung am Bühnenrand und blättert, umringt von Skeletten, die Hitler-Masken tragen, in den Kladden, derweil eines der Knochengerüste munter zu Charleston-Klängen einen Revuetanz vollführt.