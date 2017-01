Burladingen Gauselfingen: Narren mischen bei Nachtumzug Dorf auf

Ganze 35 Gruppen mit rund 2500 Hästrägern aus der gesamten Umgebung zogen durch die Straßen – also zweieinhalb Mal so viele, wie Gauselfingen Einwohner hat.

Kein Wunder, dass auf der ungewöhnlich langen Umzugsstrecke die Besucher etwas verloren wirkten. Immer wieder wurden Hexenpyramiden und sogar Teufelspyramiden gezeigt. Eine Hexe wurde sogar auf den Besen ihrer Zunftmitglieder auf den Ansagewagen gehievt.

Und die jungen Mädchen in den Zuschauerreihen waren natürlich wieder bevorzugte Opfer der Hästräger, die ihren Schabernack trieben. Neu mit dabei waren beispielsweise die "Feuerteufel vom Albtrauf".

Ihren Spaß hatten alle – Zuschauer wie Mitwirkende. Und in Gauselfingen herrschte bis tief in die Morgenstunden totaler Ausnahmezustand – das Dorf war fest in der Hand der Narren: "Uja-Lee!"