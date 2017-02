Burladingen Fördervereins-Gründung auf Agenda

Burladingen-Salmendingen. Dabei hob er die Bewirtung bei der Salmendinger Fasnet, die Sommerserenade auf dem Dorfplatz, die traditionelle Kirbe und das Jahreskonzert hervor. Die musikalische Arbeit mit Dirigent Martin Rein aus Wannweil habe man im sechsten Jahr fortgesetzt, die Mitgliederzahl der aktiven Kapelle sei mit 43 nach wie vor hoch.

Die Sorgen um den Nachwuchs hätten sich dadurch verringert, dass die Nachwuchsmusiker seit Pfingsten mit der Jugendkapelle Ringingen unter der Leitung von Robert Nadler eine gemeinsame Jugendkapelle bilden. Die Zahl der Vereinsmitglieder sei um sechs auf 127 angewachsen. Im laufenden Jahr soll versucht werden, weitere Jugendliche für das Musizieren mit den Kornbühlmusikanten zu begeistern. Die Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule Ringingen wird weitergeführt, und auch die Werbung von passiven Mitgliedern soll vorangetrieben werden. Am Wochenende des 6. und 7. Mai ist man in der Kornbühlhalle Gastgeber der Stadtmusiktage.

Schriftführer Peter Straubinger erinnerte zudem unter anderem an den Umweltaktionstag, die Stadtmusiktage in Ringingen und das Kreismusikfest in Burladingen. Das Probenwochenende im Farrenstall in Weilersteußlingen soll auch dieses Jahr wieder stattfinden.