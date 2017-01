Burladingen Fasnetsspieler in den Startlöchern

Und darum geht’s: "Achtung – eine wichtige Durchsage! Der Verbrecher aus dem Norden Deutschlands, der von der Bevölkerung wegen seiner Grausamkeiten ›der Moormörder‹ genannt wird, soll sich in den schwäbischen Raum abgesetzt haben." Diese Radiodurchsage versetzt die Stammtischrunde in der "Rose" ordentlich in Aufruhr.

Mit Simon Riehle ist wieder ein junger Neuzugang zu vermelden, und das aktive Ensemble ist auf zehn angestiegen. Es spielen dieses Mal Simon Riehle als junger Bauernsohn, Johannes Holzer als honoriger Apotheker, Hubert Pfister als der schusselige übereifrige Gemischtwarenhändler Baptist Riedinger, Bernhard Schmid als gestandene resolute Wirtin Lallinger, Mathias Schmid als die fesche junge Kellnerin Resi, Udo Bartsch als die lustige Hausmagd Walli, Eberhard Brunner als Dr. Gerber, Michael Mauz als dienstbeflissener Polizist Leitner, Robert Kramer als überkandidelter Postbote Labinger und Josef Entreß.

Die Narrenzunft Nautle achtet dabei streng auf die historisch überlieferten Details. Alle Frauenrollen, auch die der Bräute, werden nur von Männern gespielt. Die Schauspieler haben übertrieben falsche Bärte und den Kranz der Geliebten, den sie am Fasnetswagen aufhängen. Bereits ab zehn Uhr sind die Hochzeitslader mit Musikkapellen der ganzen Stadt in den Straßen unterwegs und ziehen von Haus zu Haus.