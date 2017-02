Burladingen Fasnetsspiel vor 600 Zuschauern

Währenddessen waren die Fasnetsspieler bei Konni Maier und ließen sich die Bärte ankleben. Hier war sogar ein Radioreporter dabei. Dann zogen die Fasnetsspieler zum Wagen. Läufer Johennes Leibold hatte dort zunächst die Lacher auf seiner Seite: "D’Reithmayers hand an Testfahrer engagiert, dass der dia Strecke ausprobiert. Des isch ed Hos ganga, aber reacht, den hots neighaua ond zwar it schleacht. Knochabrüch und glei a Paar."

Es ging dann um einen "Verbrecher aus dem Norden Deutschlands", der von der Bevölkerung wegen seiner Grausamkeiten "Moormörder" genannt wird. Weil er in Schwaben vermutet wird, wird ein harmloser Rechtsanwalt zu unrecht verdächtigt. Am Ende gibt es in dem Stück dann noch eine fette Erbschaft.

Mit dabei waren als Fasnetsspieler Simon Riehle als junger Bauernsohn, Johannes Holzer als honoriger Apotheker, Hubert Pfister als der schusselig-übereifrige Gemischtwarenhändler Baptist Riedinger, Bernhard Schmid als gestandene resolute Wirtin Lallinger, Mathias Schmid als die fesche junge Kellnerin Resi, Udo Bartsch als die lustige Hausmagd Walli, Eberhard Brunner als Doktor Gerber, Michael Mauz als übereifriger Polizist Leitner, Robert Kramer als überkandidelter Postbote Labinger und Josef Entreß. Viele Besucher erschienen in altem Häs.