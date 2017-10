Burladingen Einst jüngster Stadtbaumeister wird 70

Und die stand in Zeitz, in Sachsen-Anhalt, die Familie siedelte vor dem Mauerbau nach Bayern über, und beim Abschluss der Realschule schrieb dem jungen Eule ein weitsichtiger Lehrer nicht nur ins Zeugnis, dass er "vielseitig interessiert, höflich und hilfsbereit" sei, "selbstständig und gründlich" arbeite, sondern auch seine "eigene begründete Meinung" vertrete.

Dinge quer- und neu denken, das was Journalisten tun sollten, steht auch Architekten, Ingenieuren und Baumeistern gut an. Eule entschied sich für letzteres, studierte in Augsburg, wurde Diplom-Ingenieur mit der Fachrichtung Architektur und arbeitete zunächst als Hochbauingenieur in einem Neu-Ulmer Architekturbüro und wurde in Burladingen zum jüngsten Stadtbaumeister Baden-Württembergs.

Zuvor, während seiner Wehrdienstzeit in Meßstetten, hatte er seine Frau Elke Annegret kennengelernt. Bei einem Faschingsball im Februar. Geheiratet wurde im Oktober. Schnell und gut gerechnet vom Ingenieur, das Paar freut sich heute noch über die gemeinsamen Hobbys, ist stolz auf Sohn, Tochter und das Enkelkind. Beide reisen noch gerne, genießen in ihrem gemütlichen Burladinger Zuhause die Aufmerksamkeit der Haustiere.

Auch den eigenen Lebenslauf dachte Eule nochmal neu, bewarb sich mit fast fünfzig als Ortsbaumeister in Dußlingen. Dort initiierte er viele Projekte und Wettbewerbe, arbeitete eng mit Professoren zusammen, um der Durchfahrstadt, die ähnliche Probleme wie Burladingen hat, ein anderes Gesicht zu geben.

Ruhestand, den gönnt er sich auch im sozialen und gesellschaftlichen Engagement, hat sich als aktives Mitglied aus einigen Vereinen›, wie zum Beispiel den Burladinger Malern, zurückgezogen. Einem Verein ist er aber über 50 Jahre treu geblieben, bekam dafür eine Urkunde von Horst Seehofer unterzeichnet: "Diese Mitgliedschaft habe ich aus Bayern mitgebracht", lacht Eule. Er dürfte der einzige Fehlastädter sein, der seit 50 Jahren CSU-Mitglied ist.