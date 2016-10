Burladingen Ein Ohrwurm folgt dem nächsten

Ihren ersten großen Auftritt hatte Querbeet-live beim Jugendkapellen-Jubiläum der Burladinger Stadtkapelle im Sommer 2014. Schließlich ist gut die Hälfte der Musiker Bestandteil des Sinfonischen Blasorchesters der Stadtkapelle – übrigens ebenso wie bei der Fehlataler Blasmusik. In beiden Fällen handelt es sich also um Burladinger Talente und um vielseitig begabte Musiker.

Im Vorverkauf gingen bereits 450 Karten weg

Kein Wunder, dass bereits 450 Karten im Vorverkauf an den Mann gebracht wurden und nochmals etwa 100 Besucher spontan an der Abendkasse auftauchten. In der Halle mischten sich dann Jung und Alt – nicht gerade alltäglich, dass sich junge Leute bei derselben Musik amüsieren wie ältere Generationen. Schnell wurde die Tanzfläche vergrößert und sofort in Beschlag genommen. Als Veranstalter der Partynacht hatte die Stadt Burladingen den Kulturverein für die Organisation gewinnen können. Und so lag auch die Bewirtung der über 550 Gäste in kompetenten Händen.

Freilich erinnerte sich so manches Vereinsmitglied und so mancher Gast an Zeiten, an denen die alte Stadthalle weit über 1000 Besucher bei den berühmten Oldie-Nächten beherbergte. Aber auch so ist man in Burladingen wieder auf einem sehr guten Weg. Querbeet-live schmetterte einen Ohrwurm nach dem anderen und die Gäste fühlten sich hervorragend unterhalten. Das kulinarische Angebot sowie Cocktails rundeten die Atmosphäre ab.