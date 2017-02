Burladingen Ein Ball mit Tradition

Burladingen. Vorsitzender Ralf Burkart begrüßte die Gäste in der nahezu ausverkauften Stadthalle, ehe Wolfgang Bastian die Moderation übernahm. Danach zeigte die Jugendkapelle erst einen Gardetanz und spielte anschließend den Sketch "Das Altersheim", in dem es um Sparmaßnahmen ging. Ein musikalischer Beitrag vom Feinsten war "Länd it luck" mit Wolfgang Schroft, Walter Kraft und Markus Pfister.

Mitglieder der Jugendkapelle zeigten ein Wasserballett, ehe aktive Mitglieder der Stadtkapelle in "Bierflasche mal anders" auf verschieden gefüllten Flaschen Lieder spielten. Die selben Akteure bliesen in "Die irren Blockflöten" nicht mit dem Mund, sondern mit der Nase. Danach tanzte die Gruppe "Benofit", die "Stücklefetzter" – die jüngste Lumpenkapelle des Vereins – trat auf und die Männergarde tanzte im Tüllröckchen. Mit einer Tanzvorführung der Mädchen der Jugendkapelle, ordentlich Stimmung durch die Lumpenkapelle und Tanz mit "Querbeet" endete dieser äußerst unterhaltsame Abend.