Burladingen Durchpeitschen? Die Eile hätte man sich sparen können

Deshalb wird es vom Ortschaftsrat Killer auch nur drei Änderungsvorschläge für den Katalog geben: Alleinerziehende sollen besser berücksichtigt werden; der Ortschaftsrat soll in der Lage sein, zehn Punkte nach eigener Wertung an Interessenten zu vergeben; und wer schon seinen Hauptwohnsitz in Burladingen hat, soll ebenfalls zehn Punkte mehr bekommen damit sicher gestellt ist, dass Einheimische bevorzugt werden. "Dann kann der Gemeinderat das in seiner April-Sitzung beraten. Wenn die nicht auch wieder nichtöffentlich ist", merkte Pfister voller Ironie an.

Einmal zusammengekommen, diskutierten die Räte dann auch, wie man den Verkehr in der Unterdorf- und Kirchweilerstraße beruhigen kann, ohne die ansässigen Geschäfte, die von Lieferwagen angefahren werden müssen, zu verprellen. Die Fahrt durch die verkehrsberuhigte 30er-Zone im Dorfkern ist für viele, die Richtung Ringingen fahren oder dorther kommen, beliebte Abkürzung. Eine Mehrheit tendierte in die Richtung, die Kirchweiler Straße als Spielstraße auszuweisen. Welche verkehrsrechtlichen Folgen das hätte, und was es für die Anlieger bedeuten würde, soll Ortsvorsteher Josef Pfister mit dem Landratsamt abklären.