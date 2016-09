Burladingen Die Dorfladen-Pläne sind vom Tisch

Burladingen-Gauselfingen. Vor rund einem Jahr war bekannt geworden, dass der Biggest-Loser-Star und Autohändler Ralf Haile in Verhandlungen mit der Stadt Burladingen stand, um das Gebäude in Gauselfingen zu erwerben und einen Dorfladen darin aufzumachen. Die Lage direkt an der B 32 neben dem Gasthaus Sonne und die Parkplätze vor der Tür schienen ideal für solche Pläne. Mit Punktmarkt-Betreiber Helmut Preuhs, der auch den Dorfladen in Melchingen betreibt, war sich Haile bereits einig.

Der Preis für das Gebäude war für die Investoren zu hoch

Der Schätzpreis von rund 150 000 Euro, den die Stadt für das Gebäude angesetzt hatte, war Haile und Preuhs aber zuviel. Sie hatten nach einem ersten, abweichenden Gutachten mit einer deutlich niedrigeren Kaufsumme gerechnet und mit der Stadt verhandelt. Der Kaufpreis ist deshalb aber so hoch, weil hinter dem Haus ein großer Garten, direkt an die Fehla grenzend, dazu gehört.