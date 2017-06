Burladingen Das Wartehäuschen als Unterschlupf?

Burladingen-Gauselfingen. Nach teilweise strittigen Diskussionen in der Vergangenheit kam der Gauselfinger Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung seinem Ziel, der Neugestaltung des Brunnens und des Rathauplatzes im Ort, näher. Nicht unwesentlich beteiligt war der Sachbearbeiter für Bautechnik im Burladinger Rathaus, Helmut Walz. "Entfernen" hieß das Schlagwort, und es gilt für Natursteinbrunnen, Mauern und Wartehäuschen gleichermaßen. Letzteres soll vielleicht an einer Grillstelle seiner neuen Funktion zugeführt werden.

Als Ersatz für die Mauern schlug Walz strukturierten Beton vor, den Ortschaftsräten wäre Granit oder Naturstein lieber gewesen. Auch eine Frage des Geldes, hieß es. Ein Muster der Beton-L-Steine soll in Kürze Klarheit bringen, ob sie den Ansprüchen genügen. Der Boden, so Walz, werde mit Pflastersteinen ausgelegt, drei Steinsorten hatte er gleich mitgebracht. Der Rathausparkplatz soll unverändert bleiben, die Hecke zwischen Fußweg und Grünanlage aber entfernt werden. Im kleinen Park vor dem Rathaus wird ein Baum entfernt, an seiner Stelle ein neuer gepflanzt. Die Hecke rechts der Rathaustür wird, wie bereits berichtet, um einige Meter in Richtung Spielplatz versetzt.

Wunsch: Straßensanierung