Burladingen "Alb-Biennale" ist bereits in Planung

Burladingen-Melchingen. Die 64-Jährige ist in Braunschweig geboren, in Lübeck aufgewachsen, studierte Architektur in Berlin und freie Malerei in Karlsruhe und Stuttgart. Sie hatte Lehraufträge an der Uni Stuttgart, der FH Biberach und der Hochschule für Kunsttherapie in Nürtingen. Sie hat sich mit ihren Kunstprojekten und Installationen im öffentlichen Raum längst einen Namen gemacht.

Mittlerweile lebt sie nicht nur in Berlin, sondern auch in Hohenstein, im Landkreis Reutlingen und findet das "einen unglaublichen Luxus". Dass der Postbote einen persönlich kennt, dass sie bei der Fahrt zum Einkaufen durch eine atemberaubend schöne Landschaft fährt und dass eine Bäuerin ihr nach dem Besuch der ersten von ihr mit organisierten Kunst-Biennale auf der Schwäbischen Alb sagte "des goht ganz dief noi", das erzählt sie auch immer wieder Großstädtern. Denn die, so sagt Böhme, reagieren oft mit einem "merkwürdigen Aber", wenn sie von ihrem Kunstprojekten im ländlichen Raum erzählt.

Aber gerade den findet die Künstlerin so richtig spannend. Zusammen mit der Komponistin, Autorin und Regisseurin Susanne Hinkelbein initiierte und organisierte Böhme die erste Alb-Kunstbiennale, das Interim-Festival.