Burladingen 1000 Euro für ein Jahr ohne Zigarette

Burladingen. Von den 1660 Mitarbeitern in den 28 BeneVit-Standorten beteiligen sich bislang insgesamt 70 an der Aktion "Rauchfrei" ihres Chefs. Angefangen haben sie am 1. September, wenn sie durchhalten, winkt jedem am Ende von zwölf Monaten der Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Zwei der 40 Angestellten in Burladingen machen bisher bei der Aktion mit

In Burladingen, wo rund 40 Angestellte der BeneVit im Haus Fehlatal in der Ambrosius-Heim-Straße arbeiten, haben sich bislang zwei entschlossen, dem blauen Dunst den Rücken zu kehren. "Wer die Pflegebranche kennt, kennt auch das Klischee, dass zum Kaffee in der Pause auch die Zigaretten gehören", sagt die Heim- und Pflegedienstleiterin Dina Kljuco. Gerade wenn es stressig wird, greifen einige der Mitarbeiter in ihrer Pause gerne mal zum Glimmstängel. Auch Kljuco ist Raucherin, hadert aber noch ein bisschen mit ihrer Teilnahme an der Aktion.