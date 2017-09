Burg Hohenzollern Nationaldenkmal und Sanatorium ohne Wiederkehr

Hechingen schmückt sich, Telegraphenstation verbreitet die Neuigkeit in die Welt hinaus

Danach konnte der König auf Reisen gehen. Der Zeitpunkt war mit Sorgfalt gewählt. Wilhelm gönnte sich eine Urlaubswoche auf der Insel Mainau und kam am Abend des 2. Oktober in Begleitung seiner Frau Augusta und seines Sohns, des Kronprinzen Friedrich, über Tübingen nach Hechingen. Die Stadt zeigte sich mit Blumen, Fahnen und Girlanden geschmückt, an den Ortseingängen standen kunstvoll gestaltete Ehrenpforten. Die Burg Hohenzollern war mit elektrischem Licht illuminiert. Die königliche Familie übernachtete im Schloss Lindich.

In der Burg Hohenzollern hatte Rudolf von Stillfried, mittlerweile im Grafenstand, am 30. September, Königin Augustas Geburtstag, feierlich den Schlussstein der evangelischen Kapelle gelegt. Am 3. Oktober 1867, genau elf Jahre nach der ersten Einweihung, veranstaltete Wilhelm die zweite. Der Tag begann mit Paraden der Burgkompanie, der Landwehr und der paramilitärischen jugendlichen Kleinen Garde. Graf Stillfried überreichte die symbolischen Schlüssel der Burg, danach wurden das Standbild Friedrich Wilhelms IV. im Burggarten enthüllt, die katholische Michaelskapelle re- und die evangelische Kapelle neu konsekriert. Beim Empfang im Grafensaal übergab Eduard von Simson mit Blick auf die Südstaaten die Resolution des Norddeutschen Reichstags.

In Wilhelms Reich fehlten noch Baden, Bayern, Württemberg und Hessen-Darmstadt. Sie zu beeindrucken, war Ziel der Feierstunde. Eine mobile Telegraphenstation am Fuß des Zoller war eingerichtet worden, um die Neuigkeiten schnell verbreiten zu können.

Drei Jahre mussten vergehen, bis Wilhelm am Ziel war. Am 18. Januar 1871 und nach dem Krieg mit Frankreich machten die Südstaaten mit bei seiner Erhebung zum deutschen Kaiser. Der Zoller stand in den nächsten Jahren im Ranking der Nationaldenkmäler ganz weit vorne. Er war Kaiserstammburg.

Die Bewährungsprobe als Festung ist der Burg Hohenzollern erspart geblieben. Im Krieg von 1866 gab Wilhelm seinen süddeutschen Besitz kampflos preis. Er zog die Burgkompanie und seine Polizei aus Hohenzollern ab. Auf Anordnung des Deutschen Bunds marschierten württembergische Truppen am 28. Juni in Hohenzollern ein. Sie stießen auf den passiven Widerstand der preußischen Zivilbeamten. Das Intermezzo dauerte gut einen Monat. Aus dieser Zeit erhält sich die Anekdote, die Württemberger hätten den Zoller in Olgaburg umgetauft als Hommage an ihre Königin.

Ständiger Wohnsitz von Angehörigen des preußischen Königs- und späteren Kaiserhauses war die Burg Hohenzollern nie. Kronprinz Wilhelm, den die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg unter Hausarrest stellten, hielt es nur wenige Wochen dort aus und durfte noch 1945 nach Hechingen umziehen.

Louis Ferdinand Prinz von Preußen, sein Sohn, verschaffte der Burg neue Symbolik. Er holte 1952 die im Krieg aus Potsdam verlagerten Gebeine Friedrichs des Großen und des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. in die evangelische Kapelle der Burg und war Gastgeber der jährlichen Fridericus-Feiern am 24. Januar, in denen die Hoffnung auf eine deutsche Wiedervereinigung "in Frieden und Freiheit" aufrechterhalten wurde. Die Bundeswehr nutzte die Gedenkstunden mit Fahnenappellen zur Traditionspflege.

Louis Ferdinands Ehefrau Kira gründete eine Stiftung, die Ferienaufenthalte von Berliner Kindern in der Burg Hohenzollern organisierte. Die ersten Gruppen kamen 1954. Am 24. September 1961, wenige Tage nach Beginn des Mauerbaus, übernahm die Burg zwei Tore der im Krieg zerstörten Berliner Gedächtniskirche. In der neu eingerichteten Schatzkammer wurde die preußische Königskrone ausgestellt, die Bronzestatuen auf dem Basteiumgang kamen aus dem Berliner Zeughaus. Die Burg symbolisierte die Sehnsucht nach Einheit, den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik gegenüber der DDR und verhaltene politische Ambitionen des Hausherrn. Die triumphale Rückführung der königlichen Sarkophage aus der Christuskapelle 1991 markiert das Ende dieser Ära. Sinnigerweise sind die beiden Einweihungstage der dritten Burg heute deutscher Nationalfeiertag geworden.

Burg ist heute Freizeit- und Event-Location

Die moderne Burg Hohenzollern hat sich zu einer Freizeit- und Event-Location mit professionellem Management gewandelt. An die 300 000 Besucher kommen jährlich. Historische Jahrmärkte, Open-Air-Kino und Trauungsraum locken weiteres Publikum an. Selbst Hollywood hat die Burg entdeckt. Starregisseur Gore Verbinski drehte hier 2015 den Mystery-Thriller "A Cure for Wellness": die Burg als Sanatorium, aus dem es keine Wiederkehr gibt. Am Ende geht sie in einem Flammenmeer unter.

Für die Region wäre dieses Finale ein Horror-Szenario. Der Zollernalbkreis hat die Burg zu seinem Identität stiftenden Wahrzeichen erhoben, und rund um den Zoller erfreut sich das Hohenzollernlied höchster Popularität, in dem es heißt, dass unter dem Zoller die Eintracht ruht. Die Burg ist Sinnbild des Heimatgefühls geworden. Seit dem Streit um die AfD-Plakate im Landtagswahlkampf 2016 ist diese Einschätzung amtlich: Das Landgericht Stuttgart bewertet die Burg als baden-württembergisches Kulturgut "von übergeordneter, überpersonaler und überragender Bedeutung". Ein Gütesiegel fast wie das Weltkulturerbe.