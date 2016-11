Brigachtal Zahlreiche Krippen sind zu bewundern

Brigachtal (js). Diesen Sonntag, am 1. Advent öffnet erstmals in diesem Jahr wieder die Krippenausstellung im Heimatmuseum Überauchen, organisiert von der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege. An allen Adventssonntagen kann die Ausstellung von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.