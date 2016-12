Brigachtal Wigant: "Klangbilder, die manchmal fast explodieren"

Brigachtal. Der nächste Höhepunkt des kulturellen Herbsts steht am Sonntag, 4. Dezember, im Kalender: Das Kirchenkonzert im Advent des Musikvereins ab 18 Uhr in der Allerheiligenkirche. In einem Probenwochenende haben sich die Musiker in Gesamt- und Registerproben intensiv auf den großen Auftritt vorbereitet. Die Musiker und Dirigent Volker Rückert freuen sich darauf, die Stücke nun dem Publikum vorzustellen.

"Es warten auf Sie wunderschöne, lyrische, sowie auch tänzerische, pulsierende, energiegeladene und unglaublich farbenprächtige Klangbilder, die manchmal fast gar explodieren und dann wieder im ›Nichts‹ verschwinden und manchmal auch zum Träumen verführen", schreibt Christine Wigant, Leiterin des Jugendorchesters Brigachtal-Tannheim in ihrer Ankündigung.

Sie wird dieses Jahr zum ersten Mal ein Stück des großen Orchesters dirigieren. Die Abschlussprüfung im Rahmen ihrer Dirigentenausbildung hat sie Anfang November mit Bravour bestanden. Ein Teil der Dirigentenprüfung war, den Prüfern ein selbst ausgewähltes Stück mit einem Projektorchester vorzutragen. Dieses Stück "Schmelzende Riesen" hat der Musikverein in das Konzertprogramm aufgenommen. Das Jugendorchester stimmt mit drei Stücken auf den besinnlichen Adventsabend ein, bevor dann das große Orchester Stücke von Philip Sparke, Antonin Dvorák, Armin Kofler, Mario Bürki, Karel Svoboda und Bill Whealan mit verschiedenen Stimmungen und Inhalten vortragen wird. Die Geschichte des Mädchens Aschenbrödel wird dabei ebenso auftauchen wie Musik aus der irischen Steptanz-Show Riverdance.