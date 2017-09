Brigachtal Von Harfenklängen bis Adventsweisen

Am Dienstag, 31. Oktober, 18.30 Uhr, wird in der Kirche ein Konzert zum Reformationsjubiläum "500 Jahre Martin Luther" von dem Trio Amabile unter der Leitung von Astrid Heider stattfinden.

Eine weitere Besonderheit erwartet die Zuhörer am Sonntag, 5. November, 18.30 Uhr, in der Kirche St. Martin ein Konzert mit dem Autoharpsinger Alexandre Zindel.

In der Allerheiligenkirche wird am Sonntag, 12. November, 10 Uhr, das Patrozinium der Pfarrei gefeiert. Musikalisch umrahmt wird die Messe mit dem Martinschor unter der Leitung von Baiba Urka. Anschließend feiert die Kirchengemeinde in den Räumen des Pfarrzentrums.

Am Mittwoch, 15. November, 19 Uhr, spricht Schwester Teresa Zukic zum zum geistlichen Thema "Der befreiende Umgang mit Fehlern". im Pfarrzentrum.

Der wunderschöne Adventsbasar um das Heimatmuseum in Überauchen findet am Samstag, 18. November, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 19. November, von 11 bis 18 Uhr statt. Mit kulinarischen Angeboten und Basteleien sollen die Besucher in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzt werden. Die Bewirtung geht bis 22 Uhr.

Simone Schweizer und Ursula Kohler bieten am Sonntag, 26. November, 18 Uhr, in der Kirche St. Martin eine Mischung aus Liedern, Szenen und Tanz unter dem Motto "Im Puls der Zeit". Die Leitung hat Simone Schweizer.

Den Abschluss des Kulturellen Herbstes in Brigachtal bildet der Musikverein Brigachtal unter der Leitung von Volker Rückert am Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr, in der Allerheiligenkirche mit einem Adventskonzert. Der Eintritt ist bei den meisten Veranstaltungen frei, jedoch freuen sich die Veranstalter über eine freiwillige Spende.