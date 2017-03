Brigachtal Vom Kindergarten bis ins Alter

Musik leben und aktiv sein heißt unter anderem, dass man nicht nur im heimischen Proberaum oder in nahen Hallen und Kirchen zueinanderfindet. Auch der MV geht immer wieder gern auf Reisen und kann es sich dank solider Kassenführung leisten. In diesem Jahr etwa steht ein Abstecher nach Spanien an.

Das kommende Jahr dürfte ebenfalls zu mehr Gesichtsbräune führen und bringt die Musikanten zum Wertungsspiel an den Gardasee. 17 Kinder stehen in Brigachtal in der musikalischen Früherziehung. Diese bietet der MV, natürlich auch zur Freude von Schultes Michael Schmitt, zusätzlich in Kindertagesstätten an. Es gibt Vorspielnachmittage und schließlich die Prüfungsvorbereitung für das Leistungsabzeichen in Bronze. Jugendleiterin Daniela Effinger geht die Arbeit keineswegs aus. Der alle zwei Jahre anstehende Musiksommer wird diesmal von Filmmusik geprägt sein und wieder mit dem Zirkuszelt aufwarten. Vom 23. bis 26. Juni werden die Schulterschlüsse erneut enger, das ältere aktive Semester nimmt für ein Seniorenkonzert Platz. Party, großes Konzert, Sommertheater und viel mehr.

Für ihre Treue geehrt wurden Christine Oehler, Johannes Käfer, Christine Wigant (jeweils 20 Jahre aktiv), Lothar Fünfschilling (40 Jahre passiv), Corinna Mangold (20 Jahre aktiv), Luzia Teichgräber, Christa Bertsche (jeweils 40 Jahre passiv), Harald Fischer (25 Jahre aktiv) und Gerold Hässler (40 Jahre passiv).