Brigachtal Trainer nehmen Sportabzeichen ab

Bis in den September bietet der Verein Termine für das Sportabzeichen mit lizenzierten Trainern an, die auch Tipps geben. Der zweite Abend mit leichtathletischen Disziplinen folgt am Montag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr. Am Montag, 10. Juli, ist um 18 Uhr Treffpunkt am Recyclinghof Bad Dürrheim, um 20 Kilometer auf der alten Bundesstraße 27 mit dem Rad zu fahren. Die Kurzstrecke startet bereits um 17 Uhr.

Schwimmen im Freibad Donaueschingen steht am Montag, 17. Juli, ab 18 Uhr auf dem Programm. Am Montag, 4. September, ab 19 Uhr geht es nochmals um die leichtathletischen Disziplinen.

Informationen rund um das Sportabzeichen und Trainingsmöglichkeiten sind auf der Vereinshomepage im Internet unter www.ltg-brigachtal.de zu finden. Informationen sind zudem bei Isolde Frick, Telefon 07721/36 84, und Brita Krebs, Telefon 07721/90 91 11, erhältlich.