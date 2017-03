Brigachtal Ein Sportabzeichen-Rekord

Vielseitiges Angebot kommt in Brigachtal an

Der Verein mit seinen vielseitigen Angeboten ist auch weiterhin bei den Brigachtalern sehr beliebt. 252 Mitglieder nutzten die Kurse sowie Trainings- und Freizeitangebote im Turnen und Leichtathletik, aber auch im Nordic Walking und Wandern, darunter sehr viele Kinder und Jugendliche – insgesamt 80.

Jugendwart Detlef Zacharias blickte zurück auf ein aktives Vereinsjahr, in dem die jungen Sportler an zwölf Wettkämpfen teilnahmen. Erfolgreich war unter anderem die Teilnahme von 57 Nachwuchssportlern bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften. Drei Pokale und viele Kreismeister-Medaillen holten die Teilnehmer, zudem schafften es Anna Kiefl, Luzian Heberle und Tobias Richter in die badische Bestenliste und wurden im Rahmen der Hauptversammlung vom Verein nochmals besonders geehrt.

Nicht nur die gemeinsamen sportlichen Aktivitäten machen den Verein so beliebt, sondern auch die Geselligkeit, die bei der LTG groß geschrieben wird.

Im vergangenen Jahr feierte die LTG ihr 25-jähriges Bestehen mit einem gelungenen großen Sport- und Sommerfest im Klengener Höhenstadion. Vor allem für Kinder und Jugendliche war das Fest im September ein tolles Erlebnis.

Mit einer Hüpfburg, einer Bungee-Run-Anlage, der Gummibärchen-Wurfmaschine, Rhönrädern und vielem mehr schaffte der Verein ein großes und abwechslungsreiches Angebot. Bürgermeister Michael Schmitt, der selbst bereits zum dritten Mal das Sportabzeichen abgelegt hatte, bedankte sich bei der LTG für ihren vielfältigen Einsatz, vor allem das große Angebot im Rahmen des Dorffests, bei dem der Verein bereits seit über 30 Jahren für Unterhaltung der jungen Besucher sorgt.

27 Mal Gold, elf Mal Silber und drei Mal Bronze gab es für die Erwachsenen: Helga Schuhmann, Andrea Frick, Elke Heberle, Cornelia Baumgärtner, Christa Doms, Fabian Hör, Oliver Weißhaar, Alexander Zell, Peter Zell, Angela Kammerer, Sandra Neininger, Bernd Salzwedel, Lothar Ruhhammer, Detlef Zacharias, Ines Bürer, Manuela Heidekrüger, Sebastian Krebs, Sascha Mager, Kathrin Krebs, Lisa Teichgräber, Anja Toleikis, Gotthard Heberle, Michael Schmitt, Anita Kiefl, Harald Krebs, Reiner Krinn, Jörg Schuhmann, Mark Weyer, Jana Woytkowska, Jürgen Mößner, Marion Fritz, Klaus Fleig, Johanna Elsässer, Cornelia Appel-Effinger, Brita Krebs, Martin Toleikis, Walter Erchinger, Joachim Schaaf, Karin Hauger, Klaus Frick, Isolde Frick.