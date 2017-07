Brigachtal Schnelles Netz ist bereits da

Insgesamt 22 Bauplätze umfasst das Gebiet, das von Beginn an über Glasfaserleitungen mit Internet, Telefon und Fernsehen versorgt wird, sagte Bürgermeister Michael Schmitt. Mit Stiegeler IT hat die Gemeinde Brigachtal, die Netzeigentümer ist, nun auch für dieses Baugebiet nach vorangegangener Ausschreibung den Netzbetreiber beauftragt. Stiegeler IT ist auch für die anderen Teile Brigachtals, die ans kommunale Glasfasernetz angeschlossen sind, zuständig und versorgt dort rund 500 Kunden.

Die jeweiligen Hausanschlüsse im Gebiet Bromen­äcker wurden von der Gemeinde im Rahmen der Erschließungsarbeiten bereits vorbereitet.