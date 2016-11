Brigachtal Richtfest – und "alles läuft wunderbar"

Brigachtal. Bülow sprach von einem Vorzeigeprojekt, einem "mustergültigen Zentrum, in dem alles zu finden ist, was ältere Menschen brauchen" und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Er begleitete schon die Anfänge der Seniorenwohnanlage, die 2007 fertig gestellt wurde. In diesem Zusammenhang regte Bülow damals auch den Bau des Kreisverkehrs an, der 2008 umgesetzt wurde.

Mit einem Richtspruch eröffneten die Zimmermänner Hubert Bucher und Michael Kuss jetzt das Richtfest das "Haus Süd".

Zahlreiche Gäste, unter ihnen auch Michael Stöffelmaier vom Betreuungsträger, dem Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis und viele Vertreter des Gemeinderats, bekamen einen ersten Eindruck vom Inneren des Gebäudes, denn die Gebäudehülle steht. Die Arbeiten gehen in großen Schritten voran, Bürgermeister Michael Schmitt sprach der FWD und den beteiligten Handwerkern seinen Dank aus.