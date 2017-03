Brigachtal Neue Vorsitzende bei Landjugend

In ihre Fußstapfen tritt nun die 20-jährige Sabrina Käfer, die bereits in den vergangenen Jahren im Vorstand aktiv war. Sie wurde mit klarer Mehrheit gewählt. Auch die weiteren Wahlen gingen schnell vonstatten. Simone Rist wurde zur neuen Pressewartin, Gabriel Effinger zum neuen Beisitzer gewählt. Schriftführerin Bianca Rist, Kassierer Marius Effinger und Beisitzer Reinhard Effinger wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Jugendarbeit wird bei der Landjugend groß geschrieben, mit zahlreichen Aktivitäten ging es für die Mitglieder durch das vergangene Jahr, wie Schriftführerin Bianca Rist erklärte. Als Höhepunkte hob sie das Maibaumstellen, das Mitwirken an der Fronleichnamsprozession und die Teilnahme an der Sonnwendfeier in Hochemmingen hervor. Bürgermeister Michael Schmitt lobte die Aktivitäten der Landjugend. Vor allem die Typisierungsaktion im September sei Dank der guten Organisation der Landjugend reibungslos abgelaufen.

Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaften erhielten Astrid Faller, Detlef Kaiser, Reinhold Zipfel, Christoph Reiser, Udo Mayer und Armin Maier. Auch dieses Jahr plant die Landjugend wieder eine Großveranstaltung: Am 21. Juni ist Kreis-Sonnwendfeier in Brigachtal. Das diesjährige Kreiserntedankfest findet in Dauchingen statt.