Brigachtal Nacht mit Feuer, Licht und Musik

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band "Sometimes in nowhere" und nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise durch Pop, Rock, Blues, Latin, Jazz und Country. Die Landjugend Brigachtal und die Brigachtaler Fasnetgruppe Muswieber bieten kulinarische Genüsse und das Team des Kaffeemobils von "Kaffee, Milch und Zucker" hält Kaffeegenuss in allen Varianten bereit.

"Heimat im Licht" soll neben dem Spaß und der Unterhaltung auch einem sozialen Zweck zugute kommen, denn der Erlös daraus wird einer wohltätigen Einrichtung gespendet.