Brigachtal Musikalisch an Luther erinnern

Das Konzert am Dienstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr soll mit seinen Stücken die Versöhnlichkeit offenbaren, zu der die Christen beider Konfessionen im Laufe der 500 Jahre gekommen sind und die in den Texten und Melodien zum Ausdruck kommt. Das "Trio Amabile" besteht aus drei begeisternden Musikern. Astrid Heider (Flöte), die das Ensemble leitet, Otmar Mayer (Horn) und Stefan Langhammer (Gitarre). Die drei fanden sich über ihre gemeinsame Unterrichtstätigkeit an der Musikschule in Blumberg zusammen, und alle drei veranstalten Konzerte in verschiedenen Orchestern und Ensembles im In- und Ausland. Stefan Langhammer studierte klassische Gitarre an der Musikhochschule in Trossingen, tritt solo auf und gibt seit vielen Jahren Konzerte in verschiedenen Besetzungen. Astrid Heider absolvierte ihr Musikstudium mit Hauptfach Querflöte in Schaffhausen und an der Musikhochschule in Luzern. Sie war in verschiedenen Orchestern und Kammermusikensembles in Deutschland und der Schweiz tätig und ist langjähriges Mitglied im Sinfonieorchester Villingen- Schwenningen. Otmar Mayer studierte Horn an der Musikhochschule in Freiburg und ist ebenfalls langjährige Mitglied des Sinnfonieorchesters.