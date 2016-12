Brigachtal "Klangbilder, die manchmal fast explodieren"

Brigachtal. Der nächste Höhepunkt des kulturellen Herbsts steht am Sonntag, 4. Dezember, im Kalender: Das Kirchenkonzert im Advent des Musikvereins ab 18 Uhr in der Allerheiligenkirche. In einem Probenwochenende haben sich die Musiker in Gesamt- und Registerproben intensiv auf den großen Auftritt vorbereitet. Die Musiker und Dirigent Volker Rückert freuen sich darauf, die Stücke nun dem Publikum vorzustellen.