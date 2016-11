Es wird Tag für Tag weihnachtlicher in Brigachtal. Jetzt hat auch im Rathaus die Adventsstimmung Einzug gehalten – dank der Kinder der Kindertagesstätte am Gaisberg. Die Vorschulkinder Pino (von links), Selina, Milan, Leonie, Laura, Hanna und Thies haben die selbst gebastelten goldenen, silbernen und bunten Sterne und Weihnachtsbäumchen aus Tonkarton mithilfe von Erzieherin Agathe Teichel und Kindergartenleiterin Sandra Boy-Beikirch an der großen Tanne im Rathaus aufgehängt. Stolz präsentierten sie nun den farbenfrohen Baum und berichteten, wie sie sich im Kindergarten auf Weihnachten einstimmen. Weihnachtslieder singen, Plätzchen backen, basteln und täglich ein Türchen vom Adventskalender öffnen. In der kommenden Woche steht der Besuch des Nikolaus an, dessen Besuch für Brigachtal und die umliegenden Gemeinden die Kolpingfamilie plant und organisiert. Rathausmitarbeiterin Christine Schafbuch war begeistert von der tollen Deko und verteilte Gummibärchen an die fleißigen Helfer. Foto: Schwörer