Brigachtal Kinder laufen gemeinsam 1831 Runden

Auch Christine Gerber vom Förderverein der Grundschule freute sich über den großen Erfolg der diesjährigen Aktion. Die Kinder dürften nun Wünsche aufschreiben, was ihnen in der Schule noch fehle und was gebraucht werde, dann würde sich der Förderverein darum kümmern.

Vor etwa einem Monat liefen die Kinder im Klengener Höhenstadion ihre Runden, viele davon machten an diesem Tag ihr Laufabzeichen. Sportlehrer Arnd Geiger nannte Zahlen, über die die Kinder selbst staunten. "Ihr seid insgesamt 1831 Runden gelaufen, das sind 732 Kilometer, eine Strecke von Brigachtal bis nach Berlin", erklärte er den Schülern. "Das war eine super Leistung."

Dann überreichte er die Pokale an die erfolgreichsten Klassen und Einzelsportler. Die Klasse 1b schaffte im Durchschnitt 5,27 Runden und bekam dafür einen Pokal, ebenso die Klasse 3b, die mit durchschnittlich 11,5 gelaufenen Runden bei den Zweit- und Drittklässlern die Beste war. Die 4a legte im Schnitt 20,26 Runden zurück und erhielt dafür den Klassenpokal.

Bei den Mädchen war Zoe Bartler aus der 4b die eifrigste Läuferin, sie schaffte 28 Runden. Ebenfalls 28 Runden schaffte Jonas Fleig aus der 4a und bekam dafür ebenfalls einen Pokal.