Brigachtal (K)ein Schwabe für Franzi

In der Ausschusssitzung treffen sich sämtliche, sich sehr wichtig nehmende Dorfbrüder zum Austausch über das aktuelle Geschehen im entfernten Schwäbischen zusammen. Einberufen wird die Sitzung vom neuen Dorfpfarrer Baptist Heinziger, der von dem überzeugenden Schauspielneuling Tino Voigt gespielt wird.

Es sei eine Frauenperson mit Namen Resi aus der schwäbischen Gemeinde ausgeschlossen worden. Pikanterweise sind Liebesbriefe an sie von vor 20 Jahren aufgetaucht – zu der Zeit, in der die Besagte früher in Klengen als Magd angestellt war. Die "drei Dorfheiligen", der Bürgermeister Simon Hilgermoser (toll inszeniert von Volker Hirt), Thomas Kuss als Wagnermeister Quirin Riedlechner und der Bäckermeister Peter Söllbeck (Christof Baumann) schwitzen Blut und Wasser. Was, wenn eines ihrer dunkelsten Geheimnisse herauskommt?

Schnell stellt sich heraus, dass die Drei nicht nur der potenzielle Vater von Resis Sohn sind, sondern auch jahrelang Alimente bezahlt haben. Somit hat Resi "ein tolles Leben finanziert bekommen". Besitzer der belastenden Briefe wird auf Umwegen ausgerechnet Martin. Er nutzt das schlechte Gewissen des Vaters seiner Herzdame schamlos aus und trifft ein Abkommen: Er verbrennt die Briefe und "dafür kriegt er die Franzi".

Am Ende wird jedoch klar, dass Resi gar keinen Sohn hat und die drei Zahlmeister "die größten Rindviecher in der Umgebung sind". Da ist die Hochzeit von Martin und Franzi aber schon längst beschlossene Sache.

Schon seit 1920 stellt der Musikverein Brigachtal jedes Jahr ein Theaterstück auf die Beine. Der diesjährige in Bayern sehr bekannte Schwank wurde ans badische Klengen in puncto Dialekt und Verhalten der Schauspieler angepasst. Die Vorbereitungen haben bereits im Sommer angefangen, geprobt wurde zwei Mal pro Woche.

Es sei eine Herausforderung gewesen, bei dem bisher größten Ensemble von 13 Schauspielern einen passenden Termin zu finden, so Regisseur Rico Knothe, der auch den Arzt Dr. Gerner im Stück verkörpert. Im baldigen Jubiläumsjahr wird es sicherlich eine besondere Überraschung geben. Die Theatergruppe hat mit einen tollen schauspielerischem Einsatz und gut gesetzten Pointen ihr Publikum zu begeistern gewusst. Unterstützerin als Souffleuse war Corinna Mangold, geschrieben wurde das Stück von Max Real und Max Ferner.