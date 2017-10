Brigachtal Gudrun Adams berichtet über Einsätze

"Ärzte ohne Grenzen" ist in 70 Ländern weltweit aktiv und leistet medizinische Nothilfe für Opfer von Kriegen und Krisen. In Lashkar Gah, einer Stadt im Süden Afghanistans, war Gudrun Adams im örtlichen Krankenhaus in der Abteilung für Früh- und Neugeborene tätig. Die Gegend war in der Hand der Taliban, rund herum immer wieder Gefechte, doch Gudrun Adams blieb – auch als im Oktober 2015 ein Krankenhaus in Kundus bombardiert wurde und dort 14 Mitarbeiter von "Ärzte ohne Grenzen" starben. "Außerhalb des Krankenhauses und des Camps, in dem wir untergebracht waren, durften wir uns nicht aufhalten", berichtet die heute 65- Jährige. Und doch erinnert sie sich gern an schöne Erlebnisse in der Klinik und gemeinsame Abende auf der Terrasse mit den Kollegen, die aus der ganzen Welt zu diesem Hilfsprojekt anreisten.