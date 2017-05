Der Martinschor wird, begleitet vom Klaripos-Quartett, an Pfingstsonntag, 4. Juni, im Festgottesdienst unter der Leitung von Baiba Urka die Missa "Jubilate Deo" für Chor und Bläser von Wolfram Menschick singen. Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Allerheiligenkirche in Brigachtal. Foto: Schwörer