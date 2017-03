Brigachtal Einblicke in Werkstätten und Ateliers

Brigachtal. Am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, jeweils von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr öffnen Annette Hengstler, Hermann Eckerlin, Ruth Poschmann, Sabine Hilker und Nicole Simon ihre Werkstätten und Ateliers, zeigen ihre Kunstwerke und lassen sich bei der Arbeit und dem Entstehungsprozess der Werke über die Schulter schauen. Außerdem beantworten die Kunsthandwerker Fragen und bieten verschiedene Aktionen an.

Annette Hengstler, die erst Anfang März ihr neues Atelier in der Gewerbestraße 23 in Brigachtal bezogen hat, zeigt verschiedene Skulpturen, deren Entstehungsprozess und Malerei. An den Tagen der offenen Werkstätten erfahren Interessierte unter anderem, was sie in ihren Kursen anbietet, die regelmäßig mit wechselnden Themen stattfinden. Bunte Gartenstehlen oder auch "Kunst zum Spielen" entstehen in ihrem Atelier. Sie freut sich darauf, ihren Besuchern einen "Blick hinter die Kulissen" zu geben.

Neu dabei ist in diesem Jahr Ruth Poschmann, die in der Fichtenstraße 17 in Brigachtal ihre Keramik-Kunst zeigt. Sie fertigt verschiedene Objekte wie Vasen, Uhren, Schalen und Skulpturen nach dem japanischen Raku-Verfahren, bei der Sägemehl zum Einsatz kommt und die Objekte dadurch ihr charakteristisches Aussehen erhalten. Zweimal im Jahr bietet auch Ruth Poschmann Kurse an. An den Tagen der offenen Werkstätten will sie die "Herstellung gebrannter Erde" vorführen.