Brigachtal Ein wahrlich süßes Allerlei

All das bietet der diesjährige Adventsbasar in Überauchen am und im Museum, am Samstag, 18. November, von 17.15 bis 20 Uhr. Bewirtet wird bis 22 Uhr. Am Sonntag, 19. November, sind die Tore von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wie bereits im vergangenen Jahr empfängt ein Torbogen auf der Westseite des Museums die Besucher und versetzt sie gleich in weihnachtliche Stimmung.

27 Aussteller werden ihr umfangreiches und selbstgemachtes Angebot sowie reichlich schönes Handgefertigtes präsentieren. Die Palette reicht von leckeren Likören und süßen Marmeladen über Weihnachtsgebäck und Gewürzen bis hin zu Honig und gesunden Dips.

Tolle Basteleien aus Holz, Stoff, Wolle, Stroh sowie Schmuck, Seifen, Krippen laden auf dem Basar zum Stöbern ein. Sie dürfen als neue Errungenschaften für einen selbst oder als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Familie oder Freunde mit nach Hause genommen werden.