Brigachtal Eckpunkte für Wettbewerb festgelegt

Thomas Geissler und Karl-Christian Fock von der LBBW-Kommunalentwicklung stellten den Zeitplan vor. Danach wird in der Gemeinderatsitzung am 25.Oktober die Auslobung und das Auswahlverfahren vorgeschlagen. Am 22. November werden die Rahmenbedingungen und Aufgabenbestellung vorgestellt. Die Preisrichtervorbesprechung ist für den 1. Dezember vorgesehen. Am 31. Januar trifft sich das Auswahlgremium, die ausgewählten Teilnehmer werden am 14. Februar vorgestellt. Im April werden die Pläne und Modelle abgegeben, in der 21. Kalenderwoche findet die Preisgerichtssitzung statt.

Der städtebauliche und freiraumplanerische Wettbewerb für die Ortsmitte Überauchen sieht – unter Einbeziehung der vorangegangenen Bürgerbeteiligung mit Vorschlägen, vor, dass ein Neuordnungskonzept erarbeitet wird, das den Rahmen für die laufende und zukünftige Ortskernsanierung bildet.

In der zukünftigen Ortsmitte wird das Gebäude Bondel­straße 23 abgebrochen, die Größe und Begrenzung der zukünftigen Ortsmitte wird bestimmt. Der verdolte Bondelbach kann aufgrund seiner tiefen Lage nicht geöffnet werden, Wasser als mögliches Gestaltungselement auf der Platzfläche ist jedoch erwünscht, so die Planer.