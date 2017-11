Brigachtal Der Nikolaus kommt

Berger habe sich zum Ziel gemacht, das zu ändern. Er selbst will den Nikolaus eher als Freund und Helfer sehen, das nach außen transportieren und das Vertrauen der Kinder gewinnen. Es soll für alle eine schöne Nikolausfeier sein. Für die Kinder, Eltern, Großeltern. Es können gerne kleine Geschenke verteilt, gelobt und gerne auch was gesungen werden. Er selbst hat in den 90er Jahren angefangen als Nikolaus. Tobias Ehrle startete zuerst als Knecht Ruprecht und dann übernahm er alsbald die Nikolausfunktion. Er sei bereits 1985 mit 13 Jahren, als er in der Jungkolpinggruppe war ausgewählt worden. "Wenn man anfängt ist man immer nervös."