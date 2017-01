Brigachtal Der Erweiterungsbau liegt exakt im Zeitplan

Aus praktischen Gründen werde man in den Wohnungen auf die geplanten Kitchenettes verzichten. Die Caritas habe festgestellt, dass sie selten genutzt werden, zudem stehe eine große Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Allerdings würden die Anschlüsse dennoch in jedes Apartment verlegt, sagte Bürgermeister Michael Schmitt. Man könne bereits mit der Sammlung von Interessenten beginnen, um bis zum Frühjahr genügend potenzielle Mieter zu haben. Ab Frühsommer könne man mit der Gestaltung konkreter Mietverträge beginnen. Gegen Jahresende seien beide Häuser fertig. Natürlich suche man in erster Linie intensiv nach einem Arzt.

Auf dem Dach sei eine Photovoltaik-Anlage geplant. Man werde sich mit dem Betreiber der Apotheke, der katholischen Sozialstation sowie dem noch zu findenden Gewerbetreibenden abstimmen, versprach auch Hauptamtsleiter Martin Weißhaar.