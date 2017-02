Brigachtal Bunter Farbregen nach großem Knall

Die Musketiere waren an diesem Abend nur eine Gruppe von vielen, die es verstand, das Publikum zu begeistern. Da gab es ein fachkundiges Moderatorenduo – Thomas Kuss und Andreas Bucher – das sich in allen Bereichen des Alltags auskannte. So attestierten sie ihrem Dorfparlament eine ordentliche Regentschaft, die sich mit Blick auf einen beengten Rathauspalast nur minimal entfaltet. Für die Dorfkernsanierung in Überauchen schlugen sie das Modell Stuttgarter Bahnhof als Alternative vor, der bekanntlich im Untergrund verschwindet.

Das närrische Programm Marke Eigenbau wartete aber auch mit auswärtigen Akteuren auf, die in diesem Jahr aus Villingendorf zu Gast waren. Die Gardemädels waren gekommen und legten einen akrobatischen Tanz aufs Parkett. Auch die A-Jugend war tänzerisch aktiv und gefiel nicht nur in ihrer Rolle als Revival der Backstreet Boys.

Der Leichtathletik-Verein und die Fußballveteranen rundeten ein Programm ab, das diverse Gruppen der Gastgeber nutzten, um sich zu präsentieren. Musikalisch war auf die Piccolos Verlass.

Originell, farbenfroh und außergewöhnlich in ihrer Erscheinung bereicherten die Outfits zahlreicher Gäste den Ball auch außerhalb der Aufführungen.