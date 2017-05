Brigachtal Beim Spinnen trägt man keine Jeans

Die 78-Jährige nähte vor einigen Jahren einer ihrer Enkelinnen sogar ein Hochzeitskleid mit Schleier, fertigt mittlerweile für sechs Enkel und fünf Urenkel Kuscheltiere und Pullover oder lustige Tiersocken an. Die Enkel hielten alle Handarbeiten der Großmutter über fast zwei Jahrzehnte in Ehren, so dass nun auch diese Kunstwerke am Wochenende bei der Ausstellung zu bestaunen sind, wie die Live-Herstellung eines Fingerhandschuhs.

Klothilde Ritzmann wird den Besuchern an einem nur teilweise fertig gestrickten Beispiel vorführen, wie die Finger an den Handschuh kommen. Auch Grußkarten mit Sinnsprüchen und Miniaturstrickwerk gehören mittlerweile zu ihren handwerklichen Ergebnissen.

Teile der Ausstellung werden unter dem Motto "Gestern und Heute" gestaltet sein. Es werden auf unterschiedlichen Thementischen Stücke von damals und heute verglichen und erklärt. Wie wurden früher verschiedene Kleidungsstücke hergestellt und wie verhält es sich heute. Ritzmann wird auch ihre Strickmaschine und das Spinnrad, welches ihr Mann Kurt ihr einst geschenkt hat, bei der Ausstellung vorführen und erklären.

Zum zweiten Mal findet diese Ausstellung im Brigachtal statt. Die erste Präsentation dieser Art fand 1999 ebenfalls im Heimatmuseum in Überauchen statt. Damals wurde Klothilde Ritzmann auf dem Zeitungsfoto im Nachbericht der Ausstellung in einer Jeanshose am Spinnrad abgebildet. Es dauerte keinen Tag, da bekam sie einen Anruf von ihrer alten Spinnlehrerin, welche sie in scharfem Ton darauf hinwies, dass es sich nicht gehöre, mit einer solchen Hose am Spinnrad zu sitzen. Seither achtet Klothilde Ritzmann immer darauf, dass sie eine Tracht oder einen langen Rock beim Spinnen trägt.

Ursprünglich, so Ritzmann, war die Ausstellung für nächstes Jahr geplant. Sie möchte jedoch ihre noch sehr gute Gesundheit nutzen, um solche Projekte umzusetzen. "Wer weiß, was in einem Jahr ist", so Ritzmann. "Man darf solche Vorhaben nicht aufschieben, sondern muss sie jetzt machen."

Die Ausstellung "Alles über Wolle und Garne" ist zu sehen am Pfingstsonntag und -montag, 4. und 5. Juni, sowie am Sonntag, 11. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Heimatmuseum Überauchen.