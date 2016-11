Brigachtal Bau schreitet zügig voran

Brigachtal. Die Module wurden jetzt aufgestellt und zusammengebaut, als nächstes erfolgen die Dachabdichtungs- und Installationsarbeiten, wie Ortsbaumeister Alexander Tröndle nun erklärte. Die Fertigstellung des Gebäudes ist bereits für Ende Januar vorgesehen, somit könnten die Flüchtlinge im Februar einziehen. Die Außenanlage kann voraussichtlich je nach Wetterlage bis Ende April 2017 fertig gestellt werden.

Wie viele Flüchtlinge jetzt schließlich in der Alemannenstraße unterkommen, wird in den kommenden Wochen noch abgestimmt werden. Das für 20 Personen konzipierte Gebäude wird jedenfalls zunächst nicht ganz ausgelastet werden, die Gemeindeverwaltung rechnet mit bis zu acht Personen, die hier in der sogenannten Anschlussunterbringung Platz finden.

Für die "Bürgerinitiative Alemannenstraße", die das Bauvorhaben verhindern wollte, bedeutete die Ablehnung ihrer eingereichten Petition eine herbe Enttäuschung. Nicht nur, dass der Petition nicht stattgegeben wurde ärgert die BI, die inzwischen noch aus fünf aktiven Personen besteht, sondern sie fühlten sich von der Politik, den zuständigen Behörden und Institutionen benachteiligt.