Brigachtal 2017 stehen große Projekte an

Sollten weitere Aufstockungen von Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm fließen, werden für die Jahre 2018 bis 2020 Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung Überauchen in Höhe von rund drei Millionen Euro in die Planungen aufgenommen, die jedoch ohne Zuschüsse und Fremdfinanzierung nicht leistbar seien. Deshalb werden die Maßnahmen, die dann tatsächlich umgesetzt werden, von den Förderzusagen aus dem Landessanierungsprogramm abhängig. Auch Mittel aus dem Ausgleichsstock sollen beantragt werden, beispielsweise könnte im Jahr 2017 die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs (270 000 Euro) und die Sanierung des Heimatmuseums (650 000 Euro), in den Jahren 2018 bis 2020 die Sanierung oder der Neubau der Kita Bondelbach (800 000 Euro) sowie die Sanierung der Halle Überauchen förderfähig sein.

Weitere größere Investitionen, die im Haushaltsplan für 2017 vorgesehen sind, sind beispielsweise: Einrichtung eines Bürgerservice-Zentrums mit Kosten von 120 000 Euro (darüber entscheidet der Gemeinderat in Kürze), die Sanierung des Heimatmuseums (650 000 Euro; auch dazu stehen im Gemeinderat weitere Gespräche an), Maßnahmen in Ökoflächen (60 000 Euro), Neugestaltung des Kreisverkehrs Kirchdorf Nord (40 000 Euro), Brücken-Teilsanierung der Mühlenbrücke (40 000 Euro), Investitionszuschuss Abwasserpumpe Donaueschingen-Aufen (266 000 Euro) und die Sanierung der Aussegnungshalle (84 000 Euro; über den genauen Umfang der Renovierungsmaßnahmen wird noch Beschluss gefasst). Der Gemeinderat steht geschlossen hinter den Planungen und hat den Haushaltsentwurf einstimmig verabschiedet .