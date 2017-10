Bräunlingen Zeit für große Dankesworte

B räunlingen-Waldhausen. In seiner lockeren Art hatte er den einen oder anderen Spruch auf Lager, der in der Versammlung immer wieder für Erheiterung sorgte. Insbesondere bedankte er sich bei Ingenieur Markus Goike für die Planung des Bürgersaals.

Kapitän verlässt ein "nicht sinkendes Schiff"

Den Rückblick begann Kritzer unter dem Motto "einfach Danke sagen". Einen besonderen Dank sprach der Ortsvorsteher Bürgermeister Jürgen Guse aus: "Der Kapitän verlässt nach 32 Jahre, ein Gott sei Dank nicht sinkendes Schiff. Wo sind all die Jahre hin? Ein Kapitän braucht natürlich eine fähige Mannschaft. In den 32 Jahren hat er sich mit allem, was er hat, eingesetzt. Für die Anliegen von Waldhausen hatte er immer ein offenes Ohr."