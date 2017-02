Eine bunte und geheimnisvolle Vorstellung erlebten die Bräunlinger Grundschüler beim Gastspiel des Zauberduos Gurago aus Augsburg. Mit Spielkarten, Tüchern, langen Bändern, Röhren oder Kästchen boten die Zauberinnen verblüffende Kunststückchen. "Wie machen die das nur?", fragte Xenia aus der ersten Reihe, als plötzlich ein Tuch mit Punkten ohne Punkte aufgerollt wurde. Ein langes Band wurde zerschnitten, und wie von Zauberhand war es nach dem "Abrakadabra" der Zauberin plötzlich wieder ganz. Immer wieder wurden auch Schüler mit in die magische Show einbezogen an diesem zauberhaften Vormittag in der Bräunlinger Grundschule, der für viel Staunen und Spaß bei den Schülern und ihren Lehrern sorgte. Foto: Maier