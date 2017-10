Bräunlingen Verpackungskarton zu Kunstgenuss veredelt

Ein besonderer Kunstgenuss, vornehmlich aus Verpackungskarton, wird ab November im Kelnhofmuseum zu sehen sein.

Bräunlingen. Unter der Überschrift "Am Eingang zur inneren Stadt" präsentiert der Rottweiler Künstler Reinhold Ulmschneider von Sonntag, 7. November, bis Sonntag, 7. Januar, zahlreiche Objekte und Zeichnungen im Kelnhofmuseum.

Reinhold Ulmschneider hat seine Werke noch nie in einer eigenen Ausstellung gezeigt und ist in Bräunlingen noch nicht so bekannt.