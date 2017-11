Bräunlingen Vergangenes bleibt im Gedächtnis

Bräunlingen. Ausgangspunkt sind die 1991 bis 1993 entstandenen Zeitzeugenaussagen. Unterstützt von der Stadt Bräunlingen wurde die Dokumentation von November 1996 bis Herbst 1997 in vier Podiumsveranstaltungen vorgestellt und mit der Bevölkerung besprochen als Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung.

Damit "Erinnern statt Vergessen" weitergeht, machen die Initiatoren von damals, Heinz und Brigitte Geyer, Wolfgang Kropfreiter, Christoph Nobs und Stephan Wehinger diese und weitere Dokumente unter www.geschichtswerkstatt-braeunlingen.de zugänglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Die neue Website, die jetzt online ist, befindet sich noch im Aufbau, liefert aber bereits einiges Material. Die Geschichtswerkstatt versteht sich als offene Plattform für örtliche Erinnerungsarbeit, auch für Vorgänge, die über die NS-Zeit hinaus gehen. Beispielsweise sollen die Flüchtlingsfrage und die Neonazibewegung Platz haben, falls sich Personen finden, die dazu etwas erarbeiten und beisteuern. Durch die Wahl 2017 und den Rechtsruck hat die kritische Erinnerungsarbeit nichts an Aktualität verloren, glauben die Initiatoren. Auch Beiträge zu anderen geschichtlich interessanten Themen sind willkommen. Bei dem offenen Projekt "Geschichtswerkstatt Bräunlingen" steht die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit an erster Stelle. Die bereits vorhandenen Informationen sollen überprüft und durch weitere Quellen mit professioneller Begleitung seriös ergänzt und vertieft werden. Die örtliche Bevölkerung und auch Auswärtige sind zur Mithilfe eingeladen.

Wichtig ist das Zugänglichmachen von Fotos, Gegenständen und Dokumenten der nationalsozialistischen Zeit, aber auch aus Zeiten davor und danach. Beim Aufräumen und Entrümpeln sollte sorgfältig darauf geachtet werden, ob etwas auftaucht, bevor es im Müll landet und für immer verloren geht. Auch zunächst unscheinbare Dinge können von großer Bedeutung sein, so die Aktivisten.